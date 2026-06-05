●「回復」を象徴するヒロイン 少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を描くテレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第9話が、4日に放送された。今回は、高校生編のヒロインともいえる常磐を演じる中西アルノと、この原作の世界観を忠実に描き出している監督陣・ポールヤングと井口昇について語ってみたい。中西アルノ(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社○【第9話あらすじ】本という共通点で仲良くなった