少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を描くテレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第9話が、4日に放送された。SNSでは、「中西アルノちゃんの表現力がすごい」「アイドルとしての華がしっかり画面から伝わる」などの声が上がっている。中西アルノ不良に絡まれた帰り道、春日の目に入ったのは、ボードレールの『惡の華』本を手にする常磐(中西)の姿だった。春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じ、思わず声をかけ