デル・テクノロジーズは6月4日、Intel Core Ultra Hプロセッサ（シリーズ3）とNVIDIAのBlackwell世代グラフィックスを搭載可能なモバイルワークステーション「Dell Pro Precision 5 14 ノートパソコン」（以下、Pro Precision 5 14）および「Dell Pro Precision 5 16 ノートパソコン」（以下、Pro Precision 5 16）を発売した。標準構成時の直販価格は14型のDell Pro Precision 5 14が384,463円、16型のDell Pro Precision 5シリー