５日未明に放送された日本テレビ系ドラマ「君が死刑になる前に」最終話のラスト、おなじみ宝来茜アナウンサーの姿が映り、視聴者から「良かった」との反応もＳＮＳで発せられた。大学時代に映画サークル仲間だった琥太郎（加藤清史郎）と隼人（鈴木仁）、凜（与田祐希）が２０１９年にタイムスリップした物語。２６年に教師連続殺人事件で死刑執行される汐梨（唐田えりか）と遭遇し、無実の訴えを聞く。調べに奔走した３人は真