東京都港区は10月24日、中央区との共催により「東京湾大華火祭」を開催する。前回開催時(平成27年)の様子中央区制80周年記念・港区政80周年記念事業として、両区の魅力を区内外に広く発信するとともに、さらなる活気や賑わいの創出を目的に、平成27年度を最後に休止していた同イベントを開催する。開催日時は10月24日午後5時30分〜7時。荒天の場合は中止となり、順延は行わない。打ち上げ場所は東京港晴海埠頭沖海上で、約12,000発