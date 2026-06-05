人種差別や性差別をめぐる議論で物議を醸したNetflixシリーズ『鉄槌教師』が、ついにベールを脱ぐ。主演を務めるキム・ムヨルやホン・ジョンチャン監督は、作品への自信を示した。【注目】公開前なのに…『鉄槌教師』が嫌われるワケ6月5日午前、Netflixシリーズ『鉄槌教師』の制作発表会が行われた。この場には、ホン・ジョンチャン監督をはじめ、俳優のキム・ムヨル、イ・ソンミン、チン・ギジュ、ピョ・ジフンらが出席した。『鉄