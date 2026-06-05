TWSが、ワールドカップ韓国代表選手の公式応援ソングをリリースする。TWSは、「FIFAワールドカップ2026」に出場する韓国代表選手たちの勝利を願い、公式応援ソング『Dream With Us』をリリースする。【写真】シンユ、日本のアニメキャラに変身「心盗まれた…」同曲は、「共に奇跡を信じれば、奇跡は始まる」という希望に満ちたメッセージを込めた楽曲で、一つの夢に向かって走り続ける熱い青春を描いている。（画像＝PLEDISエンタ