メ～テレ（名古屋テレビ） アジアの子どもたちが日常の生活などを描いた絵日記の展示会が、大名古屋ビルヂングで5日から始まりました。 「アジアの子どもたちの絵日記展」では、三菱グループの企業でつくる三菱広報委員会が開いたコンクールで集まった約3万3000作品の中から、グランプリなどに選ばれた99作品が展示されています。 コンクールは、絵日記を通して互いの国の文化や生活を理解して