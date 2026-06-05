ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、「ビッグボーイ夏の福袋2026」を販売する。6月5日(金)10時から特設ページで抽選応募の受付を開始した。価格は税込4,000円。「ビッグボーイ夏の福袋2026」は、夏のビーチをイメージしたモチーフや看板商品“大俵ハンバーグ”のイラストを散りばめたデザインのグッズを詰め込んだ福袋。レジカゴ対応バッグ、ウォーターボトル、レジャーシート、白