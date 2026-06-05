【モデルプレス＝2026/06/05】東京・台場のフジテレビ本社屋にて新たなリアルイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」が、2026年7月25日（土）〜8月23日（日）まで開催。同イベントに、アニメ「ちいかわ」をテーマにした「ちいかわ おばけの森」が登場する。【写真】今夏リアルイベントで登場する「ちいかわ」◆巨大なちいかわがシンボル「ちいかわ おばけの森」おばけになったちいかわたちが登