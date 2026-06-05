大戸屋は2026年6月5日から7月22日までの間、全国の大戸屋ごはん処で、港町から生まれたご当地グルメを大戸屋風にアレンジした『ご当地 ごちそう巡り』フェアメニューを数量限定で販売する。【『ご当地 ごちそう巡り』フェアメニューの画像はこちら】〈『ご当地 ごちそう巡り』フェア 販売概要〉【販売期間】2026年6月5日〜2026年7月22日 数量限定予想以上の来店･注文があった場合、期間中でも終了する可能性がある。【販売対象外店