【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が6月3日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトで作った手芸作品を公開し、反響を呼んでいる。【写真】55歳人力舎所属女芸人「売り物みたい」羊毛フェルトで作成したレッサーパンダ◆光浦靖子、羊毛フェルトで作ったレッサーパンダ公開光浦は「レッサーパンダの作り方、YouTubeにあげました」とつづり、羊毛フェルトで作成した作品を投稿。両腕を広げて立つ、可愛ら