「サンキュー、チャック」（5月1日公開）★★★チャックとは一体何者なのか大規模な自然災害と人災が次々と地球を襲い、世界は終わりを迎えつつあった。すると、街頭やテレビ、ラジオに突如として、「チャールズ・クランツに感謝します。素晴らしい39年間に、ありがとう、チャック」という謎の広告が大量に現れる。人々が終末の到来を感じる中、場面は一転して広告の主であるチャックの視点に切り替わり、彼の人生をたどる物語が