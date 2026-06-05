長野県大町市では5日、中学生がトウガラシの苗を植えました。収穫したトウガラシでペッパーソースを作り、販売するということです。5センチほどの八房トウガラシの苗を植えているのは、大町中学校特別支援教室「こぶし学級」の生徒15人です。大町市社会福祉協議会や地域住民の協力を得て、生徒たちが種から育てた苗、約2800本を植えました。「こぶし学級」では、“中学生にできる地域おこし”をテーマに取り組ん