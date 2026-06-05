お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。同番組にゲスト出演した女優でタレント・MEGUMI（44）にまつわる思い出話を披露した。ゲストについての勝手なイメージとして「今後は裏方に専念しようと思ってるっぽい」との指摘に、三角の札で答えたMEGUMI。「抱えてる企画がいっぱいあるので、それをちゃんと作ってっていうと、どうしても裏方の分量が増える。その宣