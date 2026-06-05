各地に大雨をもたらした台風6号。通常であれば、台風の後は青空とともに一気に暑さが戻る、いわゆる「台風一過」となることが多い。しかし今回は台風一過とはならなかった。このぐずついた天気が週末まで続きそうだ。全国各地で暑さ和らぐ6日（土）、7日（日）共にこの時期としては低めの気温となる予想。5月並みの気温となる地点が多く、空気がひんやりと感じられそうだ。30度を上回る地点は、九州や中国地方の一部に限られるだろ