元KAT-TUNの上田竜也さんは6月4日、自身のInstagramを更新。イケメンな俳優と韓国を訪れた時の写真を公開しました。【写真】上田竜也がイケメン俳優と韓国旅行「かっこいいほんとに」上田さんは「舞台終わってそのまま誠也と友達と共に韓国に旅立った今年2回目の韓国」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、俳優の元木聖也さんとのツーショットです。2人ともおしゃれで格好いいです。6枚目は、上田さんの顔がアップになったソロ