介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答があった、関東地方在住45歳女性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：しまねこ年齢・性別：45歳・女性同居家族構成：本人、夫（61歳）、子ども（18歳）居住地域：関東地方雇用形