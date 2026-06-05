マンゴーには何種類くらいの食べ方があるのだろうか？初夏を迎えている雲南省紅河ハニ族イ族自治州紅河県迤薩鎮勐甸村民委員会罕竜村に行くと、斬新な食べ方に出会うことができる。人民網が伝えた。同村の樹齢100年以上、高さ数十メートルに達するマンゴーの木は、村の川辺に根を張り、傘のように葉を茂らせている。収穫できるマンゴーは卵ほどのサイズの小ぶりで、「小曼木」と呼ばれている。収穫したばかりの「小曼