最上級モデルの特徴とは？スバルを代表するSUV「フォレスター」は、高い悪路走破性と安全性能に加え、街乗りでの扱いやすさも兼ね備えたクロスオーバーSUVとして、長年にわたり支持を集めています。2026年5月21日に発表された改良モデルでは、実用性や機能性がさらに向上しました。なかでも、シリーズ最上級グレードは一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“一番高い”スバル「新・“