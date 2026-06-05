アニメ映画『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』のプロデューサー・山本幸治が、6月5日に自身のX（旧Twitter）にてプロデューサー業を引退することを発表した。2022年に一部週刊誌で不倫報道があったことを理由に同シリーズから降板していた声優・櫻井孝宏（離の薬売り役）を、事前告知なく今作で再起用したことがSNSにて物議となっており、その責任を取るかたちで謝罪声明を出した。 参考：神谷浩史