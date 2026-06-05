６月１日、三次市で夏の到来を告げる観光鵜飼が始まりました。 鵜匠が乗った３隻の鵜舟とともに、観光客らを乗せた遊覧船がゆっくりと川面をくだりはじめました。 「腰みの」に烏帽子姿の鵜匠たちは手縄に結んだ鵜たちを巧みに操り、明かりに驚き泳ぎ回るアユや小魚を鵜に捕まえさせる昔ながらの漁を繰り広げました。 時期が早いためサイズは小振りながらも鵜たちはたくさんの魚を捕まえていました。 観光客「連綿と続くす