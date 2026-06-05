５日から始まる「とうかさん」に合わせて行われる「ゆかたできん祭」を盛り上げようと、広島市の職員が浴衣姿で勤務しています。 広島市の観光政策部では職員２３人が華やかな帯を結び、下駄を履くなど浴衣姿で業務していました。 広島に夏の訪れを告げる「とうかさん」に合わせて開かれる「ゆかたできん祭」を盛り上げようと毎年行われています。 広島市観光政策部 須澤希衣主事「いつもスーツを着ていたりするので、