NHKの音楽番組『Venue101』の6日放送回に、キタニタツヤ、櫻坂46、ふみの、M!LKが登場する。【写真】『徹子の部屋』初出演ですべてを出し尽くすM!LK同番組は「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている音楽番組。MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。キタニタツヤは「火種」を披露する。同曲は、祭りの熱気を感じさせるサウンドにの