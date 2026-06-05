今年度補正予算案をめぐり、参議院の予算委員会で質疑がおこなわれ、野党は高市総理大臣の陣営が中傷動画に関わったという疑惑を追及しました。【映像】高市総理「かなり高い声でしゃべっていたので、違和感」週刊文春が公開した、高市総理の秘書と動画作成者とのやりとりとされる音声について、確認することに消極姿勢だった高市総理ですが、きょうは「音声を聞いた」としたうえ「違和感がある」と述べました。立憲・岸真紀子