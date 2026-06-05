経済産業省は原子力発電所の建て替えについて2040年代までに最大5基とする目標案を示しました。【映像】福井・美浜町 美浜原発の様子経産省の審議会で示された目標案では、多くの原発で運転期間の上限を迎える2040年代までに2〜5基、2050年代までにはあわせて11〜14基の建て替えを目指すとしています。政府が見通しについて、具体的な数値を示すのは福島第一原発の事故以来、初めてです。脱炭素電源の確保に向け原発の開発や