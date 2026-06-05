FIFAワールドカップ開幕まであと6日。前回大会のキャプテン・吉田麻也選手が、サポートプレーヤーとして日本代表に再び合流することになりました。事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで2日目の練習を行った日本代表。ウォーミングアップではリラックスした雰囲気の中、森保監督も笑顔を浮かべていましたが、その後のミニゲームでは実戦さながらの鋭い動きを披露。約1時間半のトレーニングを行いました。そして現地では、この日