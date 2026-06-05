俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）6日の放送では、東京都練馬区に建つ「“森”を感じるテラスのある家」が紹介される。【写真】個性的な外観＝「東京都練馬区･浅岡邸」住宅街にありながら、森をイメージした庭を備えた浅岡邸。2階がオーバーハングした個性的な外観が特徴で、シンボルツリーのシラカシが訪れる人を迎える。森の小径を思わせるアプローチを抜