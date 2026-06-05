中国の習近平国家主席が来週、北朝鮮を訪問すると発表されました。【映像】2019年の北朝鮮訪問時の様子中国共産党の対外活動を担当する部署の報道官は、5日、習近平国家主席が来週8日と9日の2日間、北朝鮮を訪問すると発表しました。金正恩総書記の招待を受けた、国事訪問だとしています。習主席の北朝鮮訪問は2019年6月以来7年ぶりで、中国と北朝鮮の首脳会談は去年9月の北京での軍事パレードの時以来、9カ月ぶりとなります