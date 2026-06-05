俳優の樋口隆則（67）が5日、公式SNSを通じ、要潤が代表取締役を務める芸能事務所「PLAN-D」に所属すると発表した。樋口は「俳優として歩んできたこれまでの経験を糧に、初心を忘れることなく、一つ一つの作品と真摯に向き合ってまいります」と決意を新たにした。樋口隆則は1958年、大阪府生まれ。プロレス界の名レフェリーとして知られたジョー樋口の長男で、米国留学中に演技を学び、帰国後に俳優として活動を始めた。NHK