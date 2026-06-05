東京・霞が関の検察庁元大阪地検検事正が準強制性交罪に問われた事件を巡り、平口洋法相は5日の閣議後記者会見で、本年度中に検察庁の全職員を対象にハラスメント調査を実施する予定だと明らかにした。職場環境の改善に向けた取り組みの一環という。被害女性が求めている第三者委員会の設置については「関連する刑事事件が公判中の状況では、司法権の独立の観点から問題が生じ得るため、極めて慎重に判断する必要がある」とし