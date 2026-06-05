タレントの北斗晶が4日、自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介との「31回目」となる結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦で記念日を祝ったことを明かした。【映像】北斗晶、「おばあちゃん似」と話題の初孫の顔出しショット「31回目の結婚記念日」と題して更新したブログで、北斗は「今日は朝から病院で…私のPET検査」と切り出し、無事に検査を終えたことを報告。朝から絶食状態だったため「無性にコッテリガッツ