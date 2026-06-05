未成年者による闇バイトが関わった強盗殺人事件が発生するなど、闇バイトを巡る問題が深刻化する中、黄川田こども政策大臣は5日、「闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと」として、5つの項目からなる呼びかけを行った。黄川田大臣は、「昨今、子供たちがいわゆる闇バイトに参加し、凶悪な犯罪を実行する事案が相次いでいる」と指摘した上で、次のように呼びかけた。▼闇バイトは必ず捕まる▼先輩や友達から