◇MLB ジャイアンツ12-9ブリュワーズ(日本時間5日、アメリカンファミリー・フィールド)“韓国のイチロー”と呼ばれるジャイアンツのイ・ジョンフ選手の打撃が好調です。この日も第1打席からレフトへのヒットで出塁すると、3回の第二打席ではライトへタイムリーヒットを放ちます。7回はイ・ジョンフ選手だけでなくジャイアンツ打線が爆発。その中でも2回回ってきたイ・ジョンフ選手の打席はどちらもヒットを記録と安定感を見せてい