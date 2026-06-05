IVE（アイヴ）が、24日の東京ドーム公演前に、日本での人気を証明した。韓国の複数メディアが5日までに、その人気ぶりを大きく報じた。スポーツ東亜は「東京ドーム再公演の前に喜び…日本のオリコンとビルボードで1位」の見出しで報じ、朝鮮日報も「日本現地強打…IVEシンドローム」、ザ・ファクトも「日本の新アルバムがオリコン1位…今年最高記録」などと伝えた。日本での4枚目アルバム「LUCID DREAM」が、3日付のオリコン最新チ