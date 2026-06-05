テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、視聴者からの投稿動画で「いいにおい」「くっさ〜」と“話す”インコを紹介した。インコはにおいをかぎ分けているのではなく、飼い主の言葉をまねしていることをスタジオでは説明した。この動画を受けてコメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「オウムに比べるとインコはそこまで頭よくないからね」と明かし「最近、僕が見て喜んでいるオウム