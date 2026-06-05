歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）が夏服姿をアップした。５日までにインスタグラムで「先日ついに夏ワンピース始めました。。。」と書き出すと、ノースリーブのワンピ姿を投稿。「水分補給と日焼けに気をつけなくてはならない季節になってきましたね昨日は六月大歌舞伎初日でしたお客様にはお足元の悪い中、お運びいただきありがとうございました」などと伝え、「２５日まで歌舞伎座にて上演