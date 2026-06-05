◆ファーム・リーグ中日―巨人（５日・ナゴヤ球場）巨人は５日、ファームリーグ・中日戦のスタメンを発表した。先発は山城京平投手。前回登板となった５月２９日の同・阪神戦（ジャイアンツタウンスタジアム）では先発で５回２安打１失点の好投を見せた。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線は増田陸内野手、リチャード内野手、三塚琉生外野手のクリーンアップ。４日に本塁打を放った浅野翔吾外野手は「６番・中堅」で