◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦１―２位決定戦鹿島―神戸（６日・メルカリスタジアム）優勝に王手をかけた神戸は５日、アウェーでの鹿島との第２戦へ向け、神戸市内で非公開の最終調整を行った。練習後にはオンライン会見を実施。ホームでの第１戦（５月３０日・ノエスタ）に元日本代表ＦＷ大迫勇也のハットトリックなどで５―０と勝利し、就任１年目でのタイトル獲得を目前にしたミヒャエル・スキ