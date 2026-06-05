女子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米女子オープン」初日（４日＝日本時間５日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ＝パー７１）、日本勢２３人が参加する中、渋野日向子（２７＝サントリー）が５バーディー、２ボギーの６８で回り３アンダー、首位と２打差の３位と快進撃を見せた。今季ここまで米ツアーで７戦し、予選落ち４回で最高位は４７位と低空飛行が続く中「メジャーのシブコ」と呼ばれるように大