◆競泳▽日本選手権第２日（５日、東京アクアティクスセンター）男子５０メートル平泳ぎ予選が行われ、４日に１００メートルを制した岡留大和（インターナショナルＳＣ）が２６秒７６の好タイムをマークし、午後の決勝に駒を進めた。序盤から飛び出し、テンポの良い泳ぎで前日に続きトップで予選を突破。「（自己）ベストなのでいいと思う」と表情を緩めた。２４年夏から米カリフォルニア大バークレー校に通い、国内レース