指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題で、ふるさと納税の返礼品として扱っていた鹿児島市など4つの市は、寄付者への補償の案内を始めました。 この問題は、水迫畜産が県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示していたもので、県警が食品表示法違反の疑いで捜査しています。 鹿児島県内では8つの市と町がふるさと納税の返礼品として扱っていて、寄付額はおよそ7億7000万円に上っています。 鹿児島