【気象庁】「熱帯低気圧」は「台風」になる可能性がある 台湾付近の「熱帯低気圧」は、反時計回りの「循環」が強まる要因は小さいが、東側の気圧の傾きが大きくなって風が強まり、一時的に台風になる可能性が出てきました。 雨・風シミュレーションでは、７日（日）から８日（月）ごろにかけて反時計回り「渦」が日本を横断する予想となっています。 まだ予想は不確実ですが、このシミュレーションでは、沖縄、