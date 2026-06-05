鹿児島湾で有害プランクトン＝「シャットネラマリーナ」が増殖しているのが確認され、県はきのう4日、赤潮警報を出しました。 「シャットネラマリーナ」は、毒性の強いプランクトンで、漁業被害が発生するおそれがあります。 県によりますと、鹿児島湾奥の広い範囲で増加が確認されたということです。 垂水市では、ブリの養殖いけすの一部を桜島側に移動 これまで被害の報告は入っていないということですが、垂