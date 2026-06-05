使いきれずに余りがちな市販のごまドレッシングは、実は煮ものにも大活躍。こんがり焼いた豆腐にエリンギとねぎを合わせ、ごまの風味豊かな一皿に。身近な材料で作れるのに食べごたえがあり、白飯も進みますよ。『豆腐とエリンギのごまドレッシング煮』のレシピ材料（2人分）木綿豆腐……1丁（約300g）エリンギ（大）……2本（約100g）ねぎ……1/2本（約50g）小麦粉……大さじ1〈A〉水……1と1/2カップごまドレッシング……大さじ3