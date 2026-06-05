【モデルプレス＝2026/06/05】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月3日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの唐揚げを公開し、反響を呼んでいる。【写真】2児の母・41歳元モー娘。、「サクサク感完璧」揚げたて手作り唐揚げ◆石川梨華、手作りの唐揚げ披露石川は、「久しぶりに唐揚げ」「#チャーミークッキング」のハッシュタグを添え、調理場でのショットを投稿。ワイヤーネットの上に綺麗に並べられた、揚げた