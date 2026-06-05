【岡山県高校総体2026】5日、バスケットボール女子の準決勝で就実が明誠学院に114対49で勝利。6日の決勝に進出です。 ■5日の結果[シゲトーアリーナ]〈準決勝 第2試合〉就実 114-49 明誠学院 決勝と3位決定戦は6日（土）に岡山市北区のシゲトーアリーナで開催。KSBのYouTubeチャンネルでLive配信予定です。 ＜女子＞決勝 倉敷翠松－就実3位決定戦 作陽学園ー明誠