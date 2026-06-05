「何をしてもやせられない」そんな方はもしかしたら肝臓に脂肪がたまって代謝力が衰えているのかもしれません。 今回は日本文芸社刊の『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』（著：栗原毅・栗原丈徳）から、何をしてもカラダに脂肪がたまってしまう原因と、そんなカラダを改善し「代謝が復活した体」を手に入れられるプログラムを紹介します。 脂肪肝って何？ 「脂肪肝」とは、肝臓に中性脂肪がたまりすぎた状態のこと。健康