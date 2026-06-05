海で遊ぶ機会が増える夏休みを前に、海での安全や環境を守る大切さを知ってもらおうと教室が2日に開かれました。 この教室は秋田海上保安部が毎年開いていて、秋田市の土崎小学校の５年生３４人が参加しました。子どもたちは、秋田県沖で活動する巡視船しんざんを見学し、不審な船に対して射撃する台や、海難事故の際に人を救助する小型船など海の安全を守るために様々な機能を備えていることを学びました。 特に大きな関心を