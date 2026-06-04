最先端の韓国トレンドに敏感なみなさんに、絶対に見逃せない耳寄りなお知らせ！オンラインで話題のキュレーションショップ「CAViAR PRODUCTS」が、ジェイアール名古屋タカシマヤにて名古屋初のポップアップストアを期間限定で開催します。日本初上陸の韓国発ブランドやここだけの別注・先行発売アイテムが一堂に会する特別な7日間。お部屋をおしゃれに彩る韓国雑貨や、日々のコーデを格上げする韓国小物をリア